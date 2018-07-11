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Москва, 11.07.2018

Нефть резко упала в цене

«Expert Online» 2018

Утром, 11 июля цены на нефть на торгах в Азии показали резкое снижение. Так сырье подешевело сразу на 1,7%, до $77,58. При этом 10 июля торги закрылись в плюсе, хотя и растеряли всю дневную прибыль. В моменте цена повышалась до отметки $79,48 за баррель, сообщает REGNUM.

Столь резкое падение вызвала новость, распространенная Reuters, о возможном рассмотрении США запросов ряда стран об освобождении их от запрета покупки иранской нефти после того, как в ноябре вступят в силу ограничительные меры против Ирана. Об этом сообщает изданию аналитик Альпари Владислав Антонов. При этом инвесторам отрасли не стоит особо волноваться, считают специалисты.

Запасы нефти в США на прошлой недели упали на 6.8 млн баррелей, запасы бензина упали — на 1.59 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.95 млн баррелей, сообщает еженедельный отчет Американского нефтяного института (API).

Стоит рассчитывать, что перебои с поставками нефти в Ливии и Канаде, а также забастовка нефтяников в Габоне, продолжат стимулировать рост цен на нефть.

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