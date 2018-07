РСМД — больше чем договор

Terry Terriff, The Nixon Administration and the Making of U.S. Nuclear Strategy. Cornell University Press | Cornell Studies in Security Affairs. 1995. P.48.

On Limited Nuclear War in the 21st Century. Edited by Jeffrey A. Larsen and Kerry M. Kartchner. 2014. 312 pages. Mahnken, Thomas. "Fighting a Nuclear War in the 21st Century: Future Scenarios of Limited Nuclear Conflict" Paper