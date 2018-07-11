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Москва, 11.07.2018

США рассчитывают к 2019 году обойти Россию по производству нефти

«Expert Online» 2018
  • США рассчитывают к 2019 году обойти Россию по производству нефти
Из открытых источников

Как сообщает американское федеральное управление по вопросам энергетической информации, США в 2019 году рассчитывают стать крупнейшим в мире производителем нефти, обойдя Россию по объемам добываемой нефти. Согласно заявлению ведомства, добыча нефти к концу будущего года в Соединенных Штатах достигнет 12 миллионов баррелей в день.

При этом по прогнозам экспертов из США, спрос на нефтепродукты в стране вырастет незначительно. Также уточняется, что в 2017 году США нарастили добычу «черного золота» всего на 5,6 %. Ожидается, что благодаря сланцевому способу производства нефти в текущем году показатель вырастет на 15,4 %.

«Рост добычи в США, Бразилии, Канаде и России составит основу прироста глобального предложения (нефти) в 2019 году», – сказала представитель EIA Линда Капуано.

Ведомство при этом повысило прогноз добычи нефти в США на 2019 год в среднем на 40.000 баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем до 11,80 миллиона баррелей в сутки и на 50.000 баррелей в сутки до 12,02 миллиона баррелей в сутки на четвёртый квартал следующего года.

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