Трамп считает, что в НАТО он нравится только генсеку Столтенбергу

Американский президент Дональд Трамп пошутил, что в НАТО к нему испытывает симпатию только генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает агентство РИА новости.

«Думаю, что Трамп нравится одному генсеку. Он, без сомнения, такой один, но меня это устраивает», — сказал президент США во время рукопожатия с главой Североатлантического альянса. Высказывание Трампа приводит телерадиокомпания RTL.

Ранее, Дональд Трамп и Йенс Столтенберг провели встречу в преддверии саммита НАТО, который открывается сегодня, 11 июля.