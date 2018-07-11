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Москва, 12.07.2018

Трамп выдвинул новые жесткие требования к союзникам по НАТО

«Expert Online» 2018
  • Трамп выдвинул новые жесткие требования к союзникам по НАТО
EPA\TASS

Президент США Дональд Трамп потребовал от стран-членов НАТО довести расходы на оборону до 4% ВВП. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечает издание, в ходе выступления на саммите НАТО Трамп заявил, что союзникам США по альянсу необходимо увеличить расходы на оборону до 2% ВВП и впоследствии довести их до 4% ВВП.

Отвечая на вопрос о новых требованиях Трампа в отношении расходов на оборону, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не отрицал, что американский лидер повысил требования к союзникам, но отметил, что основное внимание следует уделить тому, чтобы каждый член альянса довел расходы до 2%. Только 8 из 29 стран НАТО находятся на пути к достижению 2-процентной цели в этом году.

Ранее американский лидер заявил, что Германия решает свои проблемы за счет США. По его словам, Берлин контролируется Москвой благодаря поставкам российского газа. Он также отметил, что Германии "не должно быть разрешено" участвовать в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Неприемлемо, что Вашингтон защищает Берлин как союзник по НАТО, тратя на оборону непропорционально больше своего европейского партнера, добавил Трамп.

Ангела Меркель в свою очередь ответила Трампу, что Берлин проводит независимую политику.

"Хотелось бы добавить, что я сама помню, как часть Германии контролировалась СССР. И я очень рада, что сегодня мы едины <…> и можем говорить, что проводим самостоятельную политику и принимаем самостоятельные решения", — прокомментировала Меркель слова Трампа на саммите НАТО в Брюсселе.

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