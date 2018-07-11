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Москва, 11.07.2018

В России меняется порядок регистрации автомобилей

«Expert Online» 2018

В Госдуме в скором времени утвердят законопроект «О государственной регистрации транспортных средств», который изменит порядок постановки на учет новых автомобилей, пишет «Коммерсантъ». Документ готовился с 2011 года, а первое чтение прошел в 2013 году, после чего думский комитет по транспорту рекомендовал принять законопроект во втором чтении.

Поправки предполагают, что для покупателей новых автомобилей у официальных дилеров значительно облегчится  процесс регистрации. В частности, отменяется необходимая некогда для каждого автовладельца поездка в ГИБДД для постановки машины на учет. Сделать это можно у дилера при условии получения автосалоном статуса «специализированной организации» после прохождения проверки и выполнения ряда требований. Автосалоны, в свою очередь, смогут получить статус авторизованные дилеры и будут сами изготавливать номера, а также передавать весь комплект документов с ключами клиенту. Однако, согласно законопроекту, эта услуга будет платной.

Нововведения также коснутся самих номеров. Вводится два новых термина: государственный регистрационный номер (сочетание букв и цифр) и государственный регистрационный знак (металлическая пластина, на которую наносятся символы), сообщает издание. Знаки, согласно законопроекту, можно будет получить в австосалоне, но сами номера — в ГИБДД.

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