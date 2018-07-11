В России детали для военно-транспортного самолета напечатали на принтере

В Воронеже на 3D-принтере напечатали макет воздухозаборника сложной конструкции для перспективного военно-транспортного самолета Ил-112, сообщает приложение РГ «Русское оружие». Отмечается, что подобные технологии значительно ускоряют подготовку прототипа к первому полету модели.

«Ил-112 создается с нуля, многие его детали при установке на самолет требуют доработки. Напечатанный на принтере макет позволит скорректировать места крепления элементов гидросистемы самолета», - рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. Собеседник издания уточнил, что макет уже устанавливают на опытный образец Ил-112, однако, к моменту испытательного полета, пластиковая деталь, напечатанная на принтере, будет заменена на металлическую.

Как рассказал первый заместитель генерального директора ПАО «Ил» Павел Черенков, ряд несложных комплектующих для серийных самолетов предполагается и в дальнейшем печатать на принтере, поскольку это помогает не ошибиться в расчетах и удешевить производство.

«Такие технологии позволяют не прерываться на доработку готовых изделий, что, в свою очередь, существенно сокращает сроки монтажа оборудования», - рассказал Черенков.

Военно-транспортный самолет легкого класса Ил-112 является последователем устаревшего уже Ан-26. На авиазаводе в Воронеже строятся два прототипа: летный и для наземных испытаний.