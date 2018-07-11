Кризис на рынке труда в Саудовской Аравии (КСА) спровоцирован отъездом домой с конца 2016 года по конец апреля нынешнего года более 800 тыс. иностранных рабочих. Во всем виноваты политика саудизации, которую проводит кронпринц Мухаммед бен Салман, и резкое снижение иностранных инвестиций. Работодатели все больше жалуются, что местные жители не хотят работать на непрестижных местах, которые как раз и занимали экспаты.

Отъезд иностранцев один из пунктов реформ наследника престола, который сейчас фактически руководит королевством, направленных на диверсификацию экономики КСА. Власти хотят убедить подданных короля Салмана занимать не очень престижные рабочие места в госсекторе, который составляет две трети от саудовского рынка труда. Много внимания в Эр-Рияде уделяют и попыткам убедить безработных не сидеть дома на пособиях, а занимать свободные рабочие места. В планах правительства создать к 2020 г. 450 тыс. рабочих мест для граждан королевства.

Иностранные рабочие, составляли около трети населения Саудовской Аравии. Принц Мухаммед «выдавливает» экспатов, повышая налоги на компании, в которых они работают. Саудовские власти стали требовать, чтобы иностранцы платили за своих родных, которые живут с ними. Кроме этого, теперь ограничен список секторов экономики, где могут работать рабочие из-за границы. Сейчас ритейл и сфера обслуживания в подавляющем большинстве для них закрыты.

Эти, а также объективные обстоятельства, связанные с падением цен на нефть в 2014-16 гг. и резким снижением иностранных инвестиций, и привели к исходу иностранных рабочих из королевства. Результатом стали пустые магазины и заметный спад на рынке аренды недвижимости.

Среди высокооплачиваемых экспатов из западных стран Саудовская Аравия давно считается трудным местом работы, но эти трудности компенсировались отсутствием для них налогов. Однако большую часть иностранной рабочей силы в королевстве составляют выходцы из Азии. В подавляющем большинстве они и работают на низкооплачиваемых работах в тех секторах экономики, которые сейчас предназначаются для саудитов.

Казалось бы, проблемы быть не должно. Однако бизнесмены бьют тревогу. У многих возникают проблемы с заполнением освободившихся рабочих мест местными жителями. Они привыкли к работе в госсекторе, часто сводящейся к ничегонеделанию, и к высоким пособиям и субсидиям, и сейчас явно не торопятся идти на освободившиеся места. Нежелание работать на непрестижных работах – главная причина дефицита рабочей силы, возникшей в последнее время в королевстве. Проблема настолько серьезная, что ее обсуждают на страницах местной прессы и даже рупора правительства КСА - Saudi Gazette, который крайне редко печатает подобного рода проблемные материалы.

В феврале большая группа глав всевозможных финансовых и промышленных ассоциаций обратилась к правительству с просьбой освободить частный сектор полностью или хотя бы частично от саудизации. Особенно они просили за сектора, в которых в первую очередь возникли проблемы с рабочей силой, например, строительство. Просьба вызвана опасениями, что многие предприятия в таких проблемных секторах могут закрыться. В мае в газете появилась статья, что за три месяца было выписано более 5 тыс. штрафов за нарушения правил саудизации.

Многие работодатели борются с саудизацией при помощи уловок. Все большее распространение сейчас приобретает фальшивая саудизация, когда бизнесмены берут на работу саудитов и платят им небольшие деньги за то, чтобы они только числились в компании, а на работу даже не ходили.

«Работодатели говорят, что молодые саудовские парни и девушки ленивы и не хотят работать,- написал известный колумнист Мохаммад Басснави.- Они обвиняют нашу молодежь в том, что она предпочитает сидение дома работе на непрестижных рабочих местах, которые якобы не соответствуют настоящим саудитам».

Басснави боится, что саудизация может создать поколение молодых саудитов и саудиток, которые предпочитают не работать и довольны тем, что получают деньги за то, что они ничего не делают.

Несмотря на протесты и просьбы отступать от саудизации власти не собираются. Кронпринц надеется заработать к 2020 г. на новых налогах на экспатов более 17 млрд долларов. Деньги же сейчас Эр-Рияду несмотря на высокие в этом году цены на нефть очень нужны. В первую очередь для того, чтобы бороться с дефицитом бюджета, который составит по прогнозам в этом году 52 млрд долларов; и для финансирования новых экономических проектов. Между тем, критики справедливо указывают, что далеко не ясно, сумеют ли налоговые поступления компенсировать потери и убытки от отъезда экспатов, которые сейчас, даже если остаются сами, из-за налогов отсылают домой жен и детей.