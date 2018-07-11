В Варшаве опасаются, что Путин и Трамп договорятся

В Варшаве опасаются, что российский президент Владимир Путин сможет договориться со своим коллегой Дональдом Трампом о выводе военного контингента США с территории Польши и стран Балтии, пишет польская Rzeczpospolita.

Автор рассматривает будущее польской безопасности в случае вывода войск США. В качестве альтернативы предлагается более тесная интеграция с соседней Германией. В частности, говорится о том, что если из Польши выйдут американские военнослужащие, то их место могли бы занять военнослужащие ФРГ. Также издание не исключает «приход» в страну французских военных, хотя этот вариант видится автору наиболее неправдоподобным из-за и так активного участия французов в военных операциях по всему миру.

Автор припоминает также недавнее высказывание канцлера Германии Ангелы Меркель, которая считает, что «ответом на ситуацию по Крыму и Донбассу» должно стать «увеличения военного присутствия в странах Центральной и Восточной Европы».