Бывший госсекретарь США обвинил Трампа в разрушении репутации страны

Бывший глава Госдепа Джон Керри считает, что поведение президента США Дональда Трампа на саммите НАТО вредит репутации страны.

По словам Керри, он написал, что никогда не видел, чтобы президент говорил что-то настолько «странное и контрпродуктивное», написал он в своём микроблоге в Twitter.

При этом экс-госсекретарь имел в виду речь Трампа против альянса и властей Германии. Кроме того, он добавил, что нынешний хозяин Белого дома «разрушает» репутацию США и «подрывает» интересы страны в мире.

Экс-главу Госдепа поддержал и бывший посол США в РФ Майкл Макфол, который убеждён Трамп за полтора года своего президентства принес НАТО больше вреда, чем СССР и Россия за последние 70 лет.