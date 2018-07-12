Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 12.07.2018

Бывший госсекретарь США обвинил Трампа в разрушении репутации страны

«Expert Online» 2018

Бывший глава Госдепа Джон Керри считает, что поведение президента США Дональда Трампа на саммите НАТО вредит репутации страны.

По словам Керри, он написал, что никогда не видел, чтобы президент говорил что-то настолько «странное и контрпродуктивное», написал он в своём микроблоге в Twitter.

При этом экс-госсекретарь имел в виду речь Трампа против альянса и властей Германии. Кроме того, он добавил, что нынешний хозяин Белого дома «разрушает» репутацию США и «подрывает» интересы страны в мире.

Экс-главу Госдепа поддержал и бывший посол США в РФ Майкл Макфол, который убеждён Трамп за полтора года своего президентства принес НАТО больше вреда, чем СССР и Россия за последние 70 лет.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Минфин готовит масштабное изъятие валюты
      В России анонсирована масштабная программа по изъятию поступающей в страну иностранной валюты из оборота. Курс рубля будет продолжать оставаться всё в большей мере функцией фискальной политики властей и уровня денежной ликвидности в системе, нежели производной цен на нефть, как это было раньше
    2. Украинская дамба рядом с Крымом готова на 80%
      Украинская дамба рядом с Крымом готова на 80%
    3. Россия задержала семь торговых судов Украины в Азовском море
      Россия задержала семь торговых судов Украины в Азовском море