Курс доллара получает все

Доллар вырос до полугодового пика по отношению к иене и стабилизировался к другим основным валютам на торгах четверга после выхода данных об инфляции в США, которые подтвердили ожидания, что ФРС повысит процентные ставки еще дважды до конца года, сообщает Рейтер.

Хотя финансовые рынки по-прежнему охвачены страхами о полномасштабной торговой войне между США и Китаем, внимание инвесторов привлекли данные о ценах производителей в США, которые оказались немного лучше, чем ожидалось, и укрепили уверенность о хорошем состоянии ведущей экономики мира.

Доллар вырос на 0,2 процента до 112,26 иены, поднимаясь на 1,3 процента в ходе торгов среды, когда он впервые с 10 января преодолел отметку в 112 иен.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, приблизился к достигнутому ночью недельному пику 94,769, торгуясь вблизи 94,720.

Инвесторы ждут публикации данных о потребительских ценах в США за июнь (15.30 МСК), которые позволят судить о том, когда и насколько быстро Федрезерв будет повышать ставки.

«Показатели потребительской инфляции могут быть сильными, поскольку цены на нефть были высокими, что может привести к большей поддержке доллара», - отмечает главный валютный стратег в MUFG Bank Минори Учида.

Индекс цен производителей (PPI) в США в июне вырос на 0,3 процента в месячном исчислении и увеличился на 3,4 процента - в годовом, сообщило министерство труда. Аналитики в среднем ожидали инфляцию оптовых цен в размере 0,2 процента в месячном исчислении и инфляцию 3,2 процента - в годовом.

На фоне укрепления доллара евро немного сдал позиции и торгуется около отметки $1,1679, еще дальше отступив от максимума за три с половиной недели $1,17905, достигнутого в понедельник.

Валютные рынки продолжают оценивать возможные варианты дальнейшего развития торгового конфликта США и Китая. "Если США введут пошлины на китайский импорт стоимостью в 200 миллиардов долларов, Китай не сможет обложить пошлиной американские товары на аналогичную сумму. Скорее всего, будут введены какие-то санкции", — сказал агентству Рейтер валютный аналитик State Street Bank Казушиге Кайда.

По мнению аналитиков, доллар станет главным бенефициаром торговой войны, которая всегда оборачивалась ростом цен. Что в конечном счете будет играть в пользу более энергичного повышения ставок ФРС.

К тому же, США — это страна с наивысшим кредитным рейтингом. Помимо кэрри-трейд валюта США может считаться и валютой тихой гавани, как иена или франк.

Курс рубля растет в четверг на фоне отскока нефти после сильного падения накануне.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск четверга снижался на 11 копеек — до 62,25 рубля, курс евро — на 8 копеек — до 72,75 рубля, следует из данных Московской биржи.