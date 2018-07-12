Достоинства и преимущества дизельных и бензиновых генераторов

Основные особенности дизельных генераторов

С помощью дизельных генераторов можно обеспечить за сравнительно небольшие деньги бесперебойную подачу электроэнергии для дома или офиса. При плановых ремонтных работах или случайном обрыве линии электропередачи дизель-генератор избавляет от множества связанных с этим проблем. Для дачников, владельцев загородных домов и путешественников очень полезна компактная дизельная электростанция, приобрести которую как и другое электротехническое оборудрование вы можете на сайте powerquality.ru. Автономные дизельные генераторы получили широкое распространение в промышленности и строительстве. Они отлично выполняют свое назначение, снабжая пользователей электрической энергией в требуемом объеме в тех случаях, когда получить ее из внешних источников по различным причинам невозможно.

Популярность дизельных генераторов в настоящее время выше по сравнению с бензиновыми устройствами и инверторными установками. В результате продолжительного совершенствования технических характеристик они превратились из массивных агрегатов в компактные автоматизированные приборы, оснащенные системами контроля, переключения мощности и подавления шума.

В компании ООО «БАЗИС» вам готовы предложить различные модели дизельных электрических станций, предназначенные для аварийного энергоснабжения оборудования различной мощности, и модели, предназначенные для вспомогательного снабжения электроэнергией. В местности с неразвитой инфраструктурой внешнего снабжения электроэнергией дизельная электрическая установка может использоваться как автономный источник электроэнергии в течение круглых суток.

Исходя из предназначения и условий использования, дизель-генераторы делятся на несколько видов – стационарные и компактные, капотные и бескапотные. Работающая на дизельном топливе электрическая установка быстро окупается и способна сохранять работоспособность в течение долгих лет. При подборе модели дизель-генератора следует принимать во внимание такие характеристики как экономичность, надежность, безопасность и отсутствие особых требований к условиям использования. При этом необходимо ясно представлять себе специфику эксплуатации дизельных электроустановок. Их следует размещать на улице либо в специально предназначенном для таких целей помещении с вентиляционным оборудованием, обустроенными каналами для отведения продуктов сгорания дизельного топлива и т. д.

Основные особенности бензиновых генераторов

Мобильные агрегаты, вырабатывающие электроэнергию, активно используются во многих областях человеческой деятельности. Бензиновые генераторы являются более компактными, чем остальные, то есть для их размещения не требуется много места. Они просты в управлении, не нуждаются в специальной настройке с участием высококвалифицированных профессионалов, а вырабатывать электроэнергию способны довольно долго.

Функционирование бензиновых устройств базируется на использовании тех же принципов, что и дизельных агрегатов. Главные отличия состоят в том, что они приводятся в действие за счет сжигания бензина, а не дизельного топлива, а также в значительно более низком коэффициенте полезного действия. Поэтому вместо круглосуточного функционирования бензинового генератора его целесообразно использовать с течение четырех-одиннадцати часов в сутки. Хотя работающие на бензине установки являются менее мощными и эффективными, чем дизель-генераторы, они стоят намного дешевле. Фирмы-производители непрерывно улучшают характеристики бензиновых генераторов, потому популярность этих компактных электроустановок среди российских граждан в последнее время заметно выросла. Кроме того, бензиновые электрогенераторы прекрасно зарекомендовали себя при решении различных задач при аварийных обстоятельствах, в полевых условиях, в армии и подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Прежде чем приступать к выбору бензинового электрогенератора в электротехнической компании, необходимо ясно представлять, в каких целях он будет использоваться. Чтобы выбрать наиболее подходящий для конкретных условий бензиновый электрогенератор, нужно учитывать его важнейшие параметры, включая следующие:

тип двигателя;

напряжение и частота вырабатываемой электроэнергии (одна или три фазы);

мощность;

наличие автоматики и контрольных приборов.

При покупке бензинового электрогенератора необходимо принимать во внимание то, что его функционирование в значительной степени определяется репутацией фирмы-изготовителя и продавца. При выборе любой модели следует обязательно проверить сертификат соответствия, а также удостовериться в наличии гарантий в течение начального периода эксплуатации и возможности послегарантийного обслуживания. Не стоит забывать и о проблеме поиска запасных частей к электрогенератору.