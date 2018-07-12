Сборная Хорватии, поразившая весь мир подвигами в играх с Аргентиной, Данией и Россией, в полуфинале победила в дополнительное время англичан. Это был третий подряд матч хорватов, растянувшийся на 120 минут! Такое в истории чемпионатов мира случалось лишь однажды, в 1990-м году, когда те самые англичане, которые в среду вечером оказались биты командой Модрича и Ко, за 120 минут сумели победить сборные Бельгии и Камеруна, но уступили в серии пенальти немцам. На этот раз англичане не дождались послематчевой лотереи: в дополнительное время брошенный всеми Манджукич в упор расстрелял британские ворота. Ни сил, ни умения, ни опыта англичанам в этом матче для победы не хватило.

Французы, днем ранее уверенно, но минимально (1:0) переиграли бельгийцев, явно выгоревших в победном для них четвертьфинале с Бразилией. Большинство экспертов именно их считают фаворитами в предстоящем финале. Откуда взялась такая уверенность?

Прежде всего из-за того, что чемпионы мира 1998 года прекрасно сыграны и дисциплинированы. В их арсенале не так много блистательных ходов и гениальных прозрений, которыми славились команды Франции времен Мишеля Платини и Зинедина Зидана. Сегодняшние «трехцветные» – очень уверенный в себе, четко действующий на поле, быстро меняющий игровые схемы коллектив игроков высочайшего уровня. Французы хороши в силовой борьбе, умело страхуют партнеров, мобильны и точны в передачах. Тренер Дидье Дешам, сам сыгравший 103 матча за сборную, научил команду моментально отзываться на происходящие на поле события.

Дешам руководит сборной Франции с лета 2012 года и однажды уже выступал с ней в финале большого турнира – домашнего чемпионата Европы, где «трехцветные» уступили 0:1 португальцам. Несомненно, допущенные тогда ошибки он учел.

Дешаму в первую очередь потребуется нейтрализовать главный атакующий четырехзубец хорватов в составе Перишича, Ракитича, Модрича и Ребича. От них исходит главная угроза любому сопернику. Выдвинутый вперед форвард балканской сборной – Манджукич – всецело зависит от усилий этой бригады, непрерывно двигающейся и меняющей позиции.

По количеству выдающихся игроков хорваты превосходят французов. Все балканские звезды, излучающие в России столь яркий свет, находятся на пике своей карьеры. Ключевым футболистам хорватов – Модричу, Ракитичу, Манджукичу – суммарно 94 года. Четырем основным игрокам французов – Погбе, Гризманну, Мбаппе и Канте – в сумме всего на четыре года больше. Физическое состояние лидеров сыграет очень важную роль в финале, хотя и не определяющую. Решающий матч всем придется играть через не могу.

Если сравнивать потенциал команд по линиям, то вратарь хорватов Субашич более надежен, чем его визави Льорис. 33-летний голкипер французского «Монако» увереннее действует на линии ворот, быстрее реагирует на удары, лучше прыгает с места. Все эти качества Субашич продемонстрировал в первую очередь в матче с Россией. Если дело дойдет до серии пенальти, то и вовсе цены ему не будет.

О прочности обороны говорят цифры. За шесть игр чемпионата мира французы пропустили 4 мяча, при этом три из них – в матче 1/8 финала с Аргентиной. Четыре матча они и вовсе закончили «на ноль». У хорватов показатели чуть хуже: пропущено пять голов. Центральные защитники хорватов – Вида и Ловрен время от времени действуют опрометчиво, в то время как крайние игроки обороны не всегда успевают вернутьсяназад и грешат нарушениями.

Французы лучше используют стандарты, чем хорваты, чаще забивающие с игры. В финальном, решающем поединке этот фактор будет одним из самых важных. Маловероятно, что обе команды с первых минут примутся безоглядно атаковать. Поэтому забитый после розыгрыша углового или штрафного удара гол может получить золотой оттенок.

Французы имеют на день отдыха больше, чем хорваты. Это – преимущество, хотя и не столь важное. Методики восстановления организма спортсмена в настоящее время сильно продвинулись вперед. Но психологическое и физическое выгорание, несомненно, выше у хорватов, сыгравших за счет трех дополнительных 30-минуток на матч больше французов.

Зато хорваты показали всему миру умение играть под давлением, мощную волевую мускулатуру, позволяющую им переламывать ход матча. Они отыгрывались как в поединке с Англией, так и в играх с датчанами и россиянами, заметно прибавляя в движении во вторых таймах.

В общем, нас ждет очень интересное зрелище. И по содержанию, и по эмоциональной насыщенности. Таким и должен быть финал чемпионата мира в России, из-за провала южноамериканцев превратившегося в первенство Европы.

Матч за 3-е место

14 июля. 17:00. Санкт-Петербург. Бельгия – Англия

Финал чемпионата мира

15 июля. 18:00. Москва. Франция – Хорватия