Министерство финансов полностью разместило два выпуска ОФЗ на общую сумму 40 млрд рублей –впервые с момента введения санкций против "Русала". Как говорится в сообщении Минфина, заявки на покупки бумаг превысили 100 млрд рублей, вернув спрос на российский госдолг к уровням начала апреля. Эксперты указывают, что покупки вновь осуществляли нерезиденты.

Так, спрос на облигации выпуска 26223 составил 55,602 млрд. рублей при предложеним на уровне 20 млрд рублей по номинальной стоимости. Дата погашения ОФЗ выпуска 26223 - 28 февраля 2024 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа составляет 6,50% годовых. Второй выпуск – 26225, спрос на эти бумаги составил 55,665 млрд рублей при предложении также на уровне 20 млрд рублей по номинальной стоимости. Дата погашения ОФЗ выпуска 26225 - 10 мая 2034 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа составляет 7,25% годовых.

В апреле после объявления о расширении санкций зарубежные инвесторы инициировали распродажу российских ОФЗ. По данным Банка России, с 1 апреля 2018 года доля нерезидентов в ОФЗ сократилась с 34,5% до около 30% по состоянию на середину июня. Текущее восстановление спроса на ОФЗ можно связать со снижением геополитических угроз в свете планируемой встречи лидеров России и США 16 июля, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

В целом, полагает эксперт, российский госдолг в свете улучшения макроэкономических условий без учета геополитических рисков может выглядеть довольно привлекательно для инвесторов. У России нет проблем с дисбалансом по долгу или по счету текущих операций. Уровень госдолга в стране считается низким – 14% к ВВП, когда в отдельных странах он достигает и 100% к ВВП. Одновременно стабилизировавшиеся на достаточно высоких уровнях нефтяные котировки (70-80 долларов за баррель европейской марки Brent) обеспечивают положительное сальдо внешнеторгового баланса, который, в свою очередь, составляет основу платежного баланса страны.

Во втором квартале 2018 года спрос на ОФЗ действительно значительно ослаб, а многие позиции по нему закрыты, отмечает аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Причиной послужила целая череда неприятностей - антироссийские санкции, торговые войны США с партнерами и т. д., однако, благодаря высоким ценам на нефть, отечественные бумаги достаточно стойко перенесли страдания, и негативные глобальные факторы оказали на них гораздо меньшее влияние, чем на другие развивающиеся экономики. В данный момент ситуация на мировых рынках также далека от идеала: американцы продолжают попытки обрушить нефтяные цены и ограничить возможности для роста китайского ВВП, регулярно объявляя о новых пошлинах, вследствие чего инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию и не связываться с рисковыми активами.

Почему ОФЗ вновь стали пользоваться спросом? Необходимо понимать, отвечает на этот вопрос эксперт, что покупка российских бумаг сопряжена с серьезным риском, из-за которого спекулянты могут рассчитывать на более высокую доходность по сравнению с активами развитых стран; например, средневзвешенная доходность недавних ОФЗ равна 7,82%, а американские аналоги не дотягивают и до 3%. Подобные условия привлекают определенную группу инвесторов, привыкших делать рискованные “ставки”, а в случае неудачи “уносить ноги”, перепродавая инструменты.