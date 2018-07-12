Китай и Германия объединяются против США

В КНР в обмен на упрощение доступа на собственный рынок для товаров Германии, рассчитывают на совместное с Евросоюзом заявление, осуждающее экономическую политику Трампа.

В рамках подготовки документа премьер Госсовета Ли Кэцян посетил на этой недели страны Восточной Европы и Германию.

Отмечается, что Берлин и Пекин роднит то, что оба государства гораздо больше экспортируют в США, чем импортируют оттуда. В этой связи глава США Дональд Трамп не раз заявлял о необходимости устранить торговый дисбаланс, что в конечном итоге вылилось в заградительные пошлины.

Однако, страны хоть и близки в экономическом плане, политически очень далеки друг от друга, считает аналитик заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Китай ориентируется на выпуск массовой продукции, Германия — на высококлассные, но штучные товары. В этом смысле они заинтересованы в сотрудничестве», - сказал эксперт.

И хотя обе страны очень «нуждаются в сохранении режима свободной торговли», политическое сотрудничество между ними пока не ясно, сказал Макарин.