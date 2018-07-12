РЗМ могут помочь Китаю выстоять в торговой войне с США

У Пекина есть не такое уж секретное, но, тем не менее, очень мощное оружие против Вашингтона. Предыдущий опыт использования редкоземельных металлов в геополитических конфликтах показал их эффективность.

Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары примерно на 200 млрд долларов, а Пекин, естественно, заявил о принятии адекватных мер. Две первые экономики планеты уверенной поступью быстро движутся к полномасштабной торговой войне. Тарифы, конечно, являются главным оружием Поднебесной в этой войне. Что же касается редкоземельных металлов (РЗМ), то они вполне могут стать дополнительным и, возможно, не менее действенным оружием.

В отношениях между Западом и Китаем в последние годы нередко вспыхивали конфликты. Нередко их причиной были редкоземельные металлы. Несмотря на свое название 17 химических элементов из этой группы, расположенные в самом низу таблицы Менделеева, встречаются в природе не так уж и редко. Высокая проводимость, слабая реакция на другие элементы, что позволяет им, к примеру, долго не ржаветь; и многие другие не менее полезные свойства делают их незаменимыми компонентами в высокоточных приборах и устройствах, электромобилях и многом другом. На долю Китая приходится 97% добычи и очистки РЗМ. Естественно, Пекин занимает монопольное положение на рынке РЗМ и часто пользуется этим в политических и иных целях.

«На Ближнем Востоке есть нефть,- пророчески изрек пару десятилетий назад Дэн Сяопин,- а в Китае – редкоземельные металлы».

Из 99 млн. тонн разведанных запасов РЗМ на долю Поднебесной приходится 36%. Главные залежи легких РЗМ находятся во Внутренней Монголии, а тяжелых - на юге страны. Крупнейшим в Китае и в мире производителем редкоземельных металлов считается Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Group Hi-Tech Co.

В 80-е годы прошлого века больше всего РЗМ производили США. Однако добыча их сложна и дорога и наносит серьезный ущерб окружающей среде, а очистка требует громадных объемов кислоты и является процессом не только трудоемким, но и очень затратными. В результате рудники и шахты по добыче тогда еще не очень нужных и недорогих РЗМ повсеместно закрывались, а их производство переносилось в Поднебесную.

Сейчас Запад расплачивается за желание сэкономить и сохранить окружающую среду. Налоги на экспорт РЗМ Пекин поднял еще в конце 2006 года. Затем был упорядочен процесс их добычи и введены ограничения на экспорт. Китайские чиновники объясняли ограничения истощением запасов и резким ростом спроса на них на внутреннем рынке. Действительно, в 2004 году на долю Китая приходилось менее трети глобального потребления, а в середине второго десятилетия XXI века - уже почти половина.

Даже если представить, что в Поднебесной осознают ответственность перед глобальной экономикой и не станут использовать редкоземельные металлы как оружие в торговой войне с США, доминирование в этом секторе сохраниться у Китая еще долго. Дело в том, что он далеко обошел конкурентов не только по запасам и добыче РЗМ, но и в научных исследованиях. Эксперты, к примеру, считают, что над разработкой новых технологий с использованием РЗМ во всем мире работают порядка сотни ученых. И все они находятся в Китае.

Опыт использования РЗМ в качестве оружия против стран, вызвавших недовольство Пекина, у китайцев уже имеется. Первой пострадала Япония, их крупнейший потребитель. После обострения в 2010 году территориального спора из-за островов в Восточно-Китайском море Пекин прекратил отгрузку РЗМ Токио, а затем резко ограничил их экспорт в США и ЕС. В результате многие западные компании были вынуждены переносить производство в КНР. Это было одним из главных требований китайской стороны.

В случае прекращения поставок из КНР компании, конечно, начнут искать альтернативные источники.

В России, технологическая цепочка производства редкоземельных металлов была нарушена после развала СССР. В последние годы в России производство обрывалось на концентрате РЗМ. Для разделения концентрата на отдельные элементы он отправляется на зарубежные заводы. В общем, Россия пока что экспортирует сырье и импортирует готовую продукцию. Но есть и подвижки.

Недавно в подмосковном Королеве было запущено производство по разделению концентрата редкоземельных металлов на отдельные элементы. Это как раз то недостающее конечное звено в технологической цепочке, которое было утеряно в конце 1990-х. Мощность переработки — 130 тонн в год. По сути, это пока лишь экспериментальное производство, однако в планах компании «Лаборатория инновационных технологий» (входит в ГК «Скайград»), которая осуществляет этот проект, строительство новых производственных площадок и выход на годовой объем переработки концентрата в тысячу тонн.



