Особенности выбора мягкой мебели

Выбрать высококачественную, привлекательную и практичную мягкую мебель не так-то просто.
Для успешного решения этой задачи и покупки мебели недорого необходимо принимать во внимание целый ряд факторов, описанных ниже.
- Удобство. Одно дело – выбрать мебель, которая будет служить в качестве спального места, и совсем другое – выбрать мебель, которая будет использоваться для сидения перед экраном телевизора и в качестве места для приема гостей. Но любое изделие должно быть удобным. Чересчур мягкая или жесткая мебель станет причиной плохого сна, болезненных ощущений в спине и мышцах, а также множества других проблем.
- Функциональность. При выборе мягкой мебели следует обратить внимание на дополнительный функционал, включая встроенные бары, съемные подлокотники, диванные подушки. За эти функции приходится доплачивать, но все же они повышают удобство мебели в каждодневном использовании.
- Простота в использовании. Прежде чем покупать понравившуюся модель, нужно проверить, как она функционирует. Если никаких проблем не возникло, значит, пользоваться ей будет легко и удобно.
- Долговечность. Чтобы мебель прослужила долго, надо выбирать изделия с надежным и хорошо высушенным деревянным каркасом, а также с высоким качеством сборки. Лишь в этом случае она сохранит свой изначальный вид в течение многих лет эксплуатации, не начнет скрипеть и не подвергнется деформации со временем.
Кроме того, при выборе мягкой мебели необходимо оценить качество основных элементов, из которых она состоит, включая следующие:
- Каркас. Он является основой мягкой мебели. Срок службы изделия определяется тем, из какого материала сделан его каркас. Хорошо, если он изготовлен из натуральной древесины или металла. Однако такие конструкции являются дорогостоящими. Гораздо доступнее каркасы, изготовленные из ДСП. Но в этом случае надо убедиться в том, что ДСП имеет защитное покрытие и болтовое либо «шип-паз» соединение элементов.
- Наполнитель. Основной критерий выбора наполнителя – назначение мягкой мебели. Если она приобретается в основном для сна, то предпочтение следует отдать изделиям с пружинными блоками. Мебель с поролоновым наполнителем является комфортной и мягкой, однако при каждодневном использовании она в течение короткого времени изнашивается.
- Обивка. Дороже всего стоит мягкая мебель с обивкой из кожи. Она обладает устойчивостью к истиранию, влиянию химических и механических факторов, а также воздействию ультрафиолетовых лучей. Не менее практичны, но гораздо дешевле изделия с обивкой из кожзаменителя.