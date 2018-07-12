Президент России продлил действие контрсанкций

Владимир Путин – глава российского государства – продлил действие указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, которые приняли антироссийские санкции.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента России от 6 августа 2014 года, продлено до 1 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что комитет Европарламент призвал ЕС продлить меры поддержки фермерам, которые пострадали от российского продуктового эмбарго. При этом подчёркивается, что финансирование необходимо для поддержки новых возможностей и поиска рынков сбыта.