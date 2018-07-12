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Москва, 12.07.2018

Путин и Трамп готовятся к обсуждению цен на нефть

«Expert Online» 2018

Российский президент Владимир Путин и его коллега Дональд Трамп могут обсудить ситуацию на мировом рынке нефти в ходе встречи в Хельсинки 16 июля, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ходом подготовки к переговорам.

Источник агентства сообщает, что российская сторона готова к тому, что глава США поднимет вопрос об увеличении объемов добычи нефти ради снижения цен на бензин в США перед выборами в американский Конгресс.

Так, не исключил возможность обсуждения темы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В свою очередь представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Винсент Пикард отказался подтвердить данную информацию.

Ранее, Дональд Трамп упрекнул страны ОПЕК, что те на июньском заседании, хоть и приняли решение нарастить объемы добываемой нефти, но этого явно недостаточно, чтобы цены на бензин за океаном пошли на спад.  

 

 

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