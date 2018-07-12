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Москва, 12.07.2018

Украина решила не отдавать долги предприятиям России

«Expert Online» 2018

Верховная Рада новым законом освободила предприятия госконцерна «Укроборонпром» от уплаты долгов и пени компаниям из России. За этот шаг проголосовали 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке говорится, что предприятия ОПК Украины не смогли поставить военную продукцию в Россию из-за санкций президента Порошенко. Вслед за этим компании из России начали обращаться в суд для взыскания задолженности и пени.

«Предлагается на особый период запретить стране-агрессору взимать и задолженность с предприятий "Укроборонпрома", и истребовать залоги, которые были зарегистрированы в качестве обеспечения соответствующих долговых обязательств», — заявил парламентарий Иван Винник.

Теперь предприятия ОПК Украины могут не платить долги российским компаниям. Документ обязывает также завершить открытые производства. Кроме того, нельзя начинать производство по делу о банкротстве предприятий ОПК.

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