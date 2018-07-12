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Москва, 12.07.2018

Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж крупной суммы денег

«Expert Online» 2018

Юрий Чиханчин – глава Федеральной службы по финансовому мониторингу – заявил, что Росфинмониторинг вместе с Верховным судом предотвратили вывод за рубеж крупной суммы наличных денег.

По его словам, благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева (председатель ВС Вячеслав Лебедев – «Эксперт») удалось приостановить вывод около 50 млрд руб, передаёт официальный сайт Кремля.

При этом отмечается, что Чиханчин рассказал об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу проинформировал российского лидера о текущей деятельности ведомства, подготовке специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

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