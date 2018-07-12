Россия идет в Ливию

Издание Washington Times (WT) на основании данных американских спецслужб делает вывод, что Россия собирается расширить свое военное присутствие за рубежом от Сирии до Ливии. Это решение, по мнению издания, является очередным последствием политики поддержки экс-президентом Обамы повстанцев, свергнувших Муамара Каддафи. Кстати, сам Обама считает неспособность предвидеть последствия свержения Каддафи основной ошибкой своего президентства.

Главным союзником России и ее военного присутствия в Ливии является Халифа Хафтар, вооруженные силы которого, Ливийская национальная армия (ЛНА), контролируют восточную часть страны. В Москве, если верить WT, решение уже приняли. Несколько месяцев назад глава контактной группы по Ливии при МИД РФ и Госдуме Лев Деньгов заявил в интервью египетской газете Youm 7, что генерал Хафтар обратился в МО России с просьбой построить на востоке Ливии российскую военную базу. При этом Деньгов подчеркнул, что в Кремле окончательного решения по этому вопросу тогда (в феврале 2018) еще не приняли.

Глава Комитета по обороне Совета Федераций Виктор Бондарев прокомментировал слухи о заинтересованности России в военных базах в Ливии и Египте. В интервью агентству «РИА Новости» он заявил, что у Москвы нет намерений строить базы в упомянутых странах, добавив, что позиция России в вопросе о военных базах за границей «рациональное и сбалансированное». Как понимать эти слова, сенатор не пояснил, поэтому можно сделать вывод, что в любой момент в случае каких-то важных событий в Ливии интересы и намерения России могут измениться.

Сейчас выбор за генералом Халифой Хафтаром, который не скрывает своей цели – объединить под своим контролем всю Ливию. Он представляет Палату представителей Ливии (парламент) в Тобруке, которая стоит на антизападных позициях.

Парламенту и генералу Хафтару противостоит признанное международным сообществом, включая Россию, Правительство национального единства в Триполи. Две недели назад «тобруковский» премьер-министр Ливии Абдулла аль-Тини дал интервью арабским журналистам, в котором назвал США, Великобританию и Италию врагами ливийского народа, потому что они поддерживают политический ислам в Ливии. Симпатии генерала Хафтара на стороне Москвы еще и потому, что он учился в СССР, неоднократно бывал там и даже говорит по-русски. Многие западные политологи считают, что Вашингтону, если он не хочет, чтобы Москва взяла под свой контроль и Ливию и не превратила ее во вторую Сирию, нужно срочно менять стратегию и тактику и начинать поддерживать Хафтара. В любом случае, похоже, выбирать путь, по которому пойдет Ливия, скорее всего, придется Халифе Хафтару. На данном этапе он явно склоняется в сторону «восточного» варианта, о чем свидетельствует и информация о скором появлении на востоке страны российской военной базы.