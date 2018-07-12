Минфин разработал проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Как пишут «Известия» со ссылкой на текст документа, в нем прописана обязанность самозанятых граждан уже с 2019 года осуществлять единый платеж с выручки, который будет включать налог и страховые взносы и направляться в фонд ОМС.

По сути, пишет издание, Минфин разрабатывает новый специальный налоговый режим для этой категории граждан. Сбор налога будет происходить автоматизированно с использованием мобильного приложения, в котором граждане смогут обмениваться информацией с фискальными органами, хотя налоговую отчетность им предоставлять не будут. Пилотный проект по применению специального налогового режима пройдет в отдельных регионах страны в течение пяти лет.

Верхняя планка доходов граждан, попадающих под новый налоговый режим, составит около 10 млн рублей в год. То есть ведомство ориентируется на достаточно эффективных работников: в среднем в месяц они зарабатывают для себя более 800 тыс. рублей, если трудятся без отпуска все 12 месяцев в году. При этом сам сбор для них составит 3%, если услуги оказываются физическому лицу, и 6% — если юридическому.

Фактически, констатирует руководитель практики имущественных и обязательственных отношений Национальной юридической службы «Амулекс» Максим Самощенков, Минфином предложено введение нового налога - налога на профессиональный доход, который планируется взимать с самозанятых граждан. К ним относятся физические лица, не имеющие статуса ИП и не использующих наемных работников. При принятия законопроекта его применение планируется начать в пилотном режиме в отдельных регионах с 2019 г., а при признании его успешным через 5 лет этот специальный налоговый режим распространится на всю территорию РФ.

Так как устанавливается новый налог, то он станет частью Налогового кодекса, отмечает юрист. Технически, администрирование этого налога будет осуществляться через мобильное приложение, которое будет использоваться для обмена информацией с налоговым органом. Безусловно, считает Максим Самощенков, введение налоговой повинности для людей, которые ранее никаким образом не отчитывались перед налоговой, не может их обрадовать. Вполне возможно, что такие лица будут просто уклонятся от регистрации в налоговых органах, при том, что действенного способа их выявления нет.

Вместе с тем,добавлдяет эксперт, предоставление какой-либо отчетности в налоговый орган не планируется. Размер выручки, подлежащей налогообложению, налогоплательщики будут определять сами, что создает возможность для злоупотреблений с их стороны. В настоящее время, полагает Максим Самощенков, сложно оценить эффективность предложенных нововведений. Однако с учетом имеющихся в распоряжении ФНС административных и технических средств, а также самого факта, что фискальные органы решили обратить свое внимание на эту группу населения, можно предположить, что спокойной жизни у самозанятых граждан больше не будет.

Единый платёж, в который входит и налог и страховые взносы, может оказаться востребованным, если это не повлечёт бюрократических издержек, уверен, в свою очередь, сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. Низкую ставку 3 и 6% может обвалить нежелание самозанятых вести отчётность, ведение которой сегодня от предпринимателя требует все больше расширять штат бухгалтеров. В любом случае это покажет только практика, и поскольку проект будет работать сначала в пилотном режиме, логично было бы апробировать и другие предложения, – в частности, систему патентов.