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Москва, 12.07.2018

Стало известно, каким будет европейский истребитель пятого поколения

«Expert Online» 2018
  • Стало известно, каким будет европейский истребитель пятого поколения
Dassault Aviation

Французская компания Dassault Aviation показала первое изображение европейского истребителя пятого поколения. Общую концепцию машины самолета можно увидеть в видеоролике, размещенном в YouTube.

Новейший истребитель в будущем должен будет прийти на смену самолетам поколения 4++ Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

Из видео понятно, что аэродинамическая схема, выбранная инженерами из Европы, схожа с американским истребителем шестого поколения F/A-XX. Также для разработки новой машины использовался опыт создания истребителя Dassault Rafale Франции.

Отмечается, что новый истребитель может стать универсальной платформой для создания пилотируемого и беспилотного вариантов истребителя. При этом пилотируемый самолет может стать пунктом управления беспилотного образца.

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