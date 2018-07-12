Трамп сделал заявление по Крыму

В ходе саммита НАТО, который проходит в Брюсселе, президент США Дональд Трамп рассказал, что ему не нравится ситуация вокруг Крымского полуострова.

При этом он подчеркнул, что «аннексия Крыма Россией» произошла, когда у власти в США находился его предшественник Барак Обама, передаёт «Газета Ru».

«Президент Обама позволил этому случиться, – в очередной раз отметил глава Белого дома. – Это было в его смену, а не в мою. Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. А он позволил. Это было его решение».

Кроме того, он заявил, что не может сказать, что будет с Крымом дальше

«Но мне не нравится ситуация с Крымом», – резюмировал Трамп.

Наша справка

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.