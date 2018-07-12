Трамп шокировал союзников по НАТО на экстренной закрытой встрече

В Брюсселе в рамках саммита НАТО началась экстренная, не предусмотренная повесткой дня встреча лидеров стран-участниц Североатлантического альянса. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на дипломатические источники.

Именно с этим связана отмена ряда двусторонних встреч с участием Дональда Трампа и смещение других событий в программе саммита.

По данным агентства DPA, американский президент Дональд Трамп пригрозил выходом США из НАТО, если государства-члены не выполнят его требований по повышению расходов на оборону.

"Трамп угрожает вывести США из НАТО на фоне спора о расходах на оборону", - сообщило агентство в Twitter.

Дипломаты утверждают, что Трамп пригрозил союзникам "односторонним шагом США", если они "немедленно" не начнут тратить на оборону 2% от ВВП.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от стран-членов НАТО довести расходы на оборону до 4% ВВП.

В ходе выступления на саммите НАТО Трамп заявил, что союзникам США по альянсу необходимо увеличить расходы на оборону до 2% ВВП и впоследствии довести их до 4% ВВП.

Отвечая на вопрос о новых требованиях Трампа в отношении расходов на оборону, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не отрицал, что американский лидер повысил требования к союзникам, но отметил, что основное внимание следует уделить тому, чтобы каждый член альянса довел расходы до 2%. Только 8 из 29 стран НАТО находятся на пути к достижению 2-процентной цели в этом году.