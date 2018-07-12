Трамп вновь резко высказался о «Северном потоке-2»

В ходе саммита НАТО, который проходит в Брюсселе, президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался о газопроводе «Северный поток-2».

По его мнению, союзникам по альянсу надо понять, что делать с этим проектом, передаёт РИА Новости.

«Сегодня была потрясающая встреча, мы обсуждали распределение расходов, Германия значительно увеличила вложения, нам осталось выяснить, что происходит с «Северным потоком-2», – резюмировал Трамп, подчеркнув, что ему этот газопровод не нравится.

Ранее сообщалось, что по мнению главы Белого дома, «плохие» европейские границы не могут остановить поток «трубопроводных долларов» в Россию. Также он не исключил, что США могут ввести санкции против компаний, которые работают с газопроводом «Северный поток-2».

В свою очередь Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – прокомментировал заявления американского лидера о проекте «Северный поток-2».

Представитель Кремля подчеркнул, что атаки на российский газовый коммерческий проект следует воспринимать как проявление недобросовестной конкуренции.