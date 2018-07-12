В Кремле прокомментировали заявления Трампа о «Северном потоке-2»

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа о проекте «Северный поток-2».

По словам представителя Кремля, атаки на российский газовый коммерческий проект следует воспринимать как проявление недобросовестной конкуренции, передаёт РИА Новости.

При этом он считает, что слова Трампа об этом проекте не что иное, как попытка вынудить европейских покупателей приобретать более дорогой сжиженный газ, который может из альтернативных мест им поставляться.

Помимо этого, Песков напомнил, что Россия является надёжным гарантом энергетической безопасности Европы.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что «плохие» европейские границы не могут остановить поток «трубопроводных долларов» в Россию. Также он не исключил, что США могут ввести санкции против компаний, которые работают с газопроводом «Северный поток-2».

Ранее сообщалось, что Юри Ратас – премьер-министр Эстонии – рассказал, кому мешает «Северный поток-2».

Наша справка

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км.

Газопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.