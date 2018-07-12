В Минэнерго рассказали, ожидаются ли резкие скачки цен на топливо в 2019 году

Павел Сорокин – заместитель главы Минэнерго – заявил, что не ожидает резких скачков цен на топливо в 2019 году.

По его словам, в настоящее время в рамках налогового маневра прорабатывается демпфирующий отрицательный акциз, который должен будет компенсировать часть разницы между мировой ценой и ценой внутреннего рынка, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что в ведомстве рассчитывают на то, что в финальной версии этого акциза будет достаточно, чтобы избежать резких скачков цен на топливо.

Сорокин также отметил, что Минэнерго ожидает рост цен на бензин в текущем году в пределах инфляции.