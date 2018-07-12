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Москва, 12.07.2018

В Ростуризме рассказали, где в России можно отдохнуть по системе «все включено»

«Expert Online» 2018
  • В Ростуризме рассказали, где в России можно отдохнуть по системе «все включено»
Cайт vmestrtour.ru

Пока не все регионы России могут похвастаться развитой системой «всё включено», передает Regnum. Больше всего отелей и пансионатов, которые работают по системе «все включено» расположено в Краснодарском крае. На сегодня таких отелей-пансионатов в регионе 32. В Крыму по системе All inclusive работают порядка 20 объектов размещения отдыхающих. Об этом рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Наибольшее количество таких объектов в Сочи, Анапе, Туапсинском районе. В этом году впервые этот формат предлагается гостям и жителям региона в Горячем ключе», —рассказал глава туристического ведомства.

Кроме того, по системе аналогичной с  «все включено» работает 1800 санаториев в различных регионах России. В них кроме проживания и питания в All inclusive входят также медицинские услуги, в том числе кислородные коктейли и оздоровительные процедуры.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что каждый владелец гостинцы по - своему понимает, что подразумевает система «все включено», поэтому необходимо законодательно закрепить минимальный обязательный набор услуг для данного формата отдыха.

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