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Москва, 12.07.2018

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами по делу малазийского Boeing

«Expert Online» 2018

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Нидерландами, предполагающее международно-правовое сотрудничество в связи с делом о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.

Это соглашение одобрил 241 депутат. При этом его уполномоченными от «незалежной» будут Генпрокуратура и Минюст, а со стороны Нидерландов – министр безопасности и юстиции, передаёт «Газета.Ru».

Согласно документу, Нидерланды смогут осуществлять преследование лиц, которые могут быть причастны к произошедшему. Украина в свою очередь сможет передавать уголовное производство по просьбе Нидерландов.

Напомним, Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность за крушение малайзийского Boeing в небе над Донгбассом в 2014 году.

Между тем ранее сообщалось, что Юрий Батурин – бывший майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) – рассказал журналистам, что малайзийский Boeing был поражён из подконтрольного в то время киевским властям села Зарощенское.

По его словам, на момент авиакатастрофы он занимал должность начальника командного пункта воинской части А-1215 зенитно-ракетных войск под Харьковом, а в день крушения лично видел Boeing на индикаторах.

Наша справка

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.  Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Участники конфликта в Донбассе до сих пор продолжают отрицать свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.

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