Журналисты международной деловой газеты Financial Times провели расследование о финансировании небоскрёба президента США Дональда Трампа.

Данное расследование якобы раскрывает связь главы Белого дома и российско-канадского миллиардера Алекса Шнайдера.

Журналисты пришли к выводу, что при строительстве небоскрёба Trump Toronto, партнёр нынешнего президента США – российско-канадский миллиардер – санкционировал «тайную выплату» в 100 млн долл. посреднику в Москве, который в свою очередь представлял поддерживаемых Кремлём инвесторов. При этом отмечается, что этим посредником стал бывший глава НАК «Нафтогаза Украины» Игорь Бакай, который в настоящее время находится под домашним арестом.

Кроме того, журналисты в своём расследовании отмечают, что Трамп перед вступлением в свой президентский срок не обнародовал налоговые декларации, которые могли бы прояснить конфликт интересов.

«Шнайдер родился в Санкт-Петербурге и вырос в Торонто. Его состояние, как и состояние нескольких деловых партнёров Дональда Трампа, уходит корнями в последние годы СССР», - утверждают авторы расследования.

Это уже не первая попытка найти связь Трампа с Россией. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп — «спящий агент КГБ» с 1987 года. Именно такой вывод можно сделать из серии публикаций в западных СМИ, взорвавших Сеть Интернет в последние дни.

При этом никаких доказательств в очередной раз представлено не было. Но разве это может остановить самые «честные» в мире западные СМИ? Если нет доказательств, их можно просто додумать.