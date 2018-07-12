Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 12.07.2018

Западные СМИ нашли «русский след» в финансировании небоскреба Трампа

«Expert Online» 2018

Журналисты международной деловой газеты Financial Times провели расследование о финансировании небоскрёба президента США Дональда Трампа.

Данное расследование якобы раскрывает связь главы Белого дома и российско-канадского миллиардера Алекса Шнайдера.

Журналисты пришли к выводу, что при строительстве небоскрёба Trump Toronto, партнёр нынешнего президента США – российско-канадский миллиардер –  санкционировал «тайную выплату» в 100 млн долл. посреднику в Москве, который в свою очередь представлял поддерживаемых Кремлём инвесторов. При этом отмечается, что этим посредником стал бывший глава НАК «Нафтогаза Украины» Игорь Бакай, который в настоящее время находится под домашним арестом.

Кроме того, журналисты в своём расследовании отмечают, что Трамп перед вступлением в свой президентский срок не обнародовал налоговые декларации, которые могли бы прояснить конфликт интересов.

«Шнайдер родился в Санкт-Петербурге и вырос в Торонто. Его состояние, как и состояние нескольких деловых партнёров Дональда Трампа, уходит корнями в последние годы СССР», - утверждают авторы расследования.

Это уже не первая попытка найти связь Трампа с Россией. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп — «спящий агент КГБ» с 1987 года. Именно такой вывод можно сделать из серии публикаций в западных СМИ, взорвавших Сеть Интернет в последние дни.

При этом никаких доказательств в очередной раз представлено не было. Но разве это может остановить самые «честные» в мире западные СМИ? Если нет доказательств, их можно просто додумать.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Минфин готовит масштабное изъятие валюты
      В России анонсирована масштабная программа по изъятию поступающей в страну иностранной валюты из оборота. Курс рубля будет продолжать оставаться всё в большей мере функцией фискальной политики властей и уровня денежной ликвидности в системе, нежели производной цен на нефть, как это было раньше
    2. Украинская дамба рядом с Крымом готова на 80%
      Украинская дамба рядом с Крымом готова на 80%
    3. Россия задержала семь торговых судов Украины в Азовском море
      Россия задержала семь торговых судов Украины в Азовском море