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Москва, 13.07.2018

В МИД РФ пообещали, что Россия примет зеркальные меры из-за высылки дипломатов

«Expert Online» 2018

В департаменте информации и печати МИД РФ рассматривают высылку российских дипломатов из Греции как абсолютно необоснованную, не подтверждённую фактами с греческой стороны и вредящую двусторонним отношениям.

Об этом был объявлено чрезвычайному и полномочному послу Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запрещением на въезд еще двум гражданам Российской Федерации, передаёт РИА Новости.

«Очевидно, что за антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО, стоит Вашингтон, открыто поддержавший данные действия в заявлении госдепа», – отмечается в заявлении департамента информации и печати внешнеполитического ведомства России.

Ранее сообщалось, что 11 июля Афины объявили о высылке из страны двух российских дипломатов за «незаконное вмешательство» во внутренние дела Греции. При этом ещё двум дипломатам из России был запрещён въезд на территорию страны.

Об этом написала местная газета «Катимерини». По данным издания, которое ссылалось на высокопоставленные источники в дипломатических кругах Греции, россиян обвиняют в «попытках сбора и распространения информации», а также «подкупа государственных чиновников», в том числе в вопросах, касающихся соглашения между Грецией и Македонией о названии государства.

Кроме того, решение о высылке российских дипломатов из Греции также связано с деятельностью Императорского православного палестинского общества. Собеседники газеты при этом утверждали, что деятельность этого общества якобы была направлена на попытки оказать влияние на муниципальные и городские структуры греческой православной церкви с помощью неких вознаграждений.

В тот же день в МИД РФ пообещали, что Россия примет зеркальные меры на действие властей Греции.

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