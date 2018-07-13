Мигранты не спасают российскую демографию

Согласно мониторингу экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара, на который ссылается РБК, население России может начать убывать впервые с 2009 года. Так, естественная убыль населения за январь-май 2018 года составила 147,2 тыс. человек, она ускорилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (111,8 тыс.). При этом миграционный прирост населения продолжает сокращаться и не может компенсировать растущую естественную убыль.

Основная причина уменьшения количества россиян заключается в снижении числа рождений из-за вступления в детородный возраст малочисленного поколения женщин, родившихся в 1990-е годы. Так, количество родившихся в январе—мае 2018 года сократилось на 28,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Компенсировать естественное сокращение населения могла бы миграция, но по данным за январь—апрель миграционный прирост падает. За первые четыре месяца текущего года он составил 57,1 тыс. человек, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года (64,9 тыс.) и 2016 года (71,2 тыс.).



Миграционный прирост с января по апрель 2018 года компенсировал только 47,1% естественной убыли населения. «Если тенденции миграции и естественного движения не изменятся, уже в текущем году — впервые с 2009 года — население России может начать сокращаться», — предупреждают ведущие научные сотрудники лаборатории исследований демографии и миграции РАНХиГС Никита Мкртчян и Юлия Флоринская.



Проблема убыли населения остро стоит не только для России, но и для всех остальных стран так называемого «золотого миллиарда», напоминает член президиума "Опоры России" Ирина Капитанова. И, конечно, уверена она, никакие материальные стимулы не решат проблему. И дело не в суммах компенсаций. Те регионы, традиционной высокой рождаемости справлялись и без матподдержки. Теперь не хватает и их. Растущая экономика (а у нас пусть очень медленный, но все же рост) требует рабочих рук, причем весьма квалифицированных и здесь Средняя Азия не поможет.



Как полагает эксперт, лучшим примером для нас могут служить страны так называемой «открытой иммиграции». В Канаде, Австралии и Новый Зеландии такая политика возведена в приоритет. Каждый претендующий на гражданство этих государств заполняет подробную анкету, сдает языковой тест и если в данный период его квалификация и навыки необходимы стране будущего пребывания - получает зеленый свет. Таким образом экономики этих бывших британских колоний получают постоянный приток именно тех специалистов, которые им нужны.



Россия, уверена Ирина Капитанова, вполне может стать такой страной для образованных иностранцев. Конечно, для этого предстоит значительно улучшить внутреннюю привлекательность - создать необходимую инфраструктуру и благоприятные условия для жизни.

Поскольку основной причиной естественной убыли населения эксперты РАНХиГС называют вступление в детородный возраст женского населения России, родившегося в период сложных 90-х, когда семьи не шли на риск заводить более одного ребенка из-за сложной экономической ситуации в стране, можно предположить что период естественной убыли населения может продлиться не более 6-7 лет и далее может вновь произойти позитивный скачок, считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Но это лишь за счет самих коренных россиян, а поскольку ситуация с численностью населения в РФ уже давно фиксируется за счет большого притока мигрантов, такой прирост будет иметь малозаметное значение. Поэтому помимо причины слабой рождаемости, в убыли населения в большей степени и в самом деле играет ситуация с мигрантами.

Отрицательная динамика убыли населения будет и далее более заметной, полагает эксперт, так как Россия становится все менее привлекательной для мигрантов из соседних государств. В какой-то степени на это повлияла сама власть так как за последние несколько лет было ужесточено миграционное законодательство, власти стали препятствовать лояльному способу получения патентов на работу, зачастую незаконным случаям приобретения временной регистрации или прописки за счет «резиновых» квартир.

Но самая главная причина снижения интересов мигрантов к работе в России, уверен Дмитрий Жарский, – обесценивание рубля к мировым валютам. Между тем в период обострения конфликта в Донбассе возник заметный прирост беженцев с Украины, а также лиц, желающих улучшить собственное материальное положение, поскольку экономика соседней страны стала стремительно снижаться. Однако со снижением активности в регионах с нестабильной ситуацией интерес украинцев к РФ стал падать, и он за счет обозначенных выше факторов не смог быть скомпенсирован за счет прибыли населения из стран средней Азии, за исключением, пожалуй, лишь Таджикистана и Киргизии со стороны которых все же пока наблюдается прирост.

В сложившейся ситуации стоит задуматься над самой тенденцией многолетнего прироста населения РФ лишь за счет мигрантов, полагает аналитик. РФ является лояльной страной для многочисленных народов, миграционная политика в стране по-прежнему является мягкой по отношению к жителям соседних и союзных государств. В какой-то степени это объясняется желанием получить дешевую для бизнеса и коммунальных сфер жизни рабочую силу, а также это как раз самый легкий способ поддерживать общую численность населения. Но это лишь одна сторона медали. По сути, проблемы демографии в РФ с так называемым коренным населениям не решаются, а задвигаются за счет миграционного потока, что в будущем может привести к серьезным национальным сдвигам внутри России, и что может вновь обострить конфликты на национальной почве, в случае если власти ослабят политику продвижения идеи толерантности.

Из реальных шагов по восстановлению естественной прибыли населения, уверен Дмитрий Жарский, власти должны работать над ростом уровня жизни в стране, увеличением среднего дохода россиян, создавать условия для доступного получения образования в том числе и высшего, модернизировать медицинскую отрасль, а также повышать имидж РФ для мигрантов, имеющих высокие профессиональные навыки, чтобы страна была привлекательна не только для дешевой рабочей силы, но и для экспатов, работа которых внесет больший вклад в экономику. На текущий момент все эти действия если и выполняются, то имеют слабый эффект и на фоне грядущего повышения пенсионного возраста, а также роста НДС, ожидать заметных сдвигов в этих направлениях не приходится.

Между тем материнский капитал не является реальной причиной для демографического роста, поскольку условия его получения отягощены рядом обстоятельств. Эти деньги можно тратить только на несколько статей расходов. Основным драйвером рождаемости остается по-прежнему наличие собственного жилья, которое для россиян стало более доступным за счет низких ставок по ипотеке. Но на фоне изменений в законе о долевом строительстве и ожидаемого роста цен на все виды товаров и услуг собственное жилье рискует вновь стать малодоступным.