У россиян резко увеличился объем «свободных денег»

Как сообщил исследовательский холдинг «Ромир», рассчитываемый им Индекс свободных денег (разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги) в июне 2018 года вырос по сравнению с маем на 23,2%. По сравнению с июнем 2017 года рост стал еще более значительным — показатель вырос на 25,3%, с 23,7 тысячи рублей, передают РИА Новости со ссылкой на текст исследования.

В июне объем свободных денег достиг размера в 29,7 тысячи рублей. Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам первого полугодия составило 23,3 тысячи рублей. Таким образом, индекс свободных денег в июне резко вырос по сравнению с маем — сразу на 23,2%. В денежном выражении рост составил 5,6 тысячи рублей (с 24,1 тысячи рублей).

Но говорить о том, что скачок индекса указывает на повышение уровня благосостояния россиян, преждевременно. Тем более, что стремительный рост объема свободных денег произошел на фоне небольшого снижения индекса среднего чека, указали в "Ромире". "Возможно, ситуация объясняется тем, что в этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска, и на руках могло остаться больше денег, чем в прошлые годы, из-за неистраченных "отпускных". Проверить вывод можно будет после получения данных индекса свободных денег в июле и августе", — объяснили эксперты.

На увеличение суммы «свободных денег» действительно повлияли сезонные факторы, признает директор центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов. По его словам, некоторые россияне, взяв отпуска на работе, переехали жить на дачи, что привело к образованию у них «свободных денег», так как дачный отдых резко снижает потребление из-за отсутствия вблизи дачных участков магазинов и развлекательных центров.

Часть россиян снизили свои траты в преддверии отпусков, сезон которых в этом году сдвинулся к июлю-августу из-за проводимого Россией чемпионата мира по футболу, продолжает эксперт. Смещение отпускного сезона в этом году уже обернулось сложностями у туристических компаний, которые также отметили снижение спроса на отдых в июне месяце. К тому же информационная волна о проблемах туристических компаний в свою очередь привела к отказам от покупок путёвок, из-за страха потерять свои деньги.

На основании увеличения объема «свободных денег» россиян в июне говорить об улучшении их благосостояния преждевременно, соглашается Андрей Коптелов с аналитиками «Ромира». Повышения среднего чека в розничной торговле не происходит. Скорее всего, «свободные деньги» будут потрачены в ближайшие два-три месяца, и в августе-сентябре мы увидим обратную динамику индекса.

Что касается конкретно опроса, указывает, в свою очередь, генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов, то сама его методика всегда подразумевает некую субъективность. Деньги, о которых опрашиваемые сообщают как о свободных, по факту могут не являться таковыми. Но, когда респондент слышит вопрос интервьюера или читает его на бумаге, то вопрос о деньгах всегда создает ассоциации с самооценкой, «сколько я зарабатываю», и респонденту всегда хочется в ответе казаться несколько лучше, чем на самом деле.

Но в целом, уверен аналитик, домохозяйства просто постепенно осваивают навык экономии и сбережений, поэтому их объем свободных денег прирастает год-к-году. Изменения месяц-к-месяцу могут быть вызваны какими угодно случайными явлениями, например, локальными повышениями зарплат или стипендий в отдельных регионах. Они могут быть связаны с тем, что ЧМ 2018 создал множество небольших ниш для заработка, связанного с продажей сувенирной продукции, со сдачей в аренду жилья, и эти доходы подняли локально общий уровень доходов.

Нужно также учитывать фактор ослабления курса рубля: в июне 2017 россияне могли составлять свои сбережения из рублей по курсу 59 рублей за доллар, а в июне 2018 года этот курс мог быть уже на уровне 63 рубля за доллар, на 6-7% выше. То есть это не совсем одни и те же рубли, они не являются константой ни по отношению к другим валютам, ни по отношению к товарам и услугам, которые на них можно купить.

Проведение ЧМ 2018 выразилось в том, что россияне стали меньше летать за границу: за полгода продажи авиабилетов упали на 5%. Плюс реальные располагаемые денежные доходы, как считает Росстат, в январе-мае 2018 года увеличились на 3.2%. При этом удивительно то, что похоже, что большая часть денег попала в некие ликвидные сбережения в виде финансовой подушки или так называемых «свободных денег».

Было бы хорошо, полагает Александр Шустов, если бы эти «свободные деньги» хранились не только в форме рублей, но в виде хотя бы бивалютной корзины — так их можно уберечь от внезапной девальвации, которая в России происходит раз в 6-10 лет и всегда в разы уменьшает сбережения россиян.