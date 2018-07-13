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Москва, 13.07.2018

Курс доллара снова устремился к пикам

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара снова устремился к пикам
Zuma\TASS

Курс доллара торговался вблизи 10-дневного пика в пятницу на фоне подъема доходности госбондов США в связи с ожиданиями ускорения темпов инфляции.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,1 процента до 94,921, торгуясь вблизи максимума 10 дней, достигнутого накануне.

С начала недели индекс прибавил 0,9 процента.

К иене доллар торговался на уровне 112,62 после подъема до шестимесячного пика в 112,775 иены. С начала недели доллар подорожал к иене примерно на 2 процента - это сильнейший недельный подъем с середины сентября.

Евро подешевел на 0,1 процента до $1,1654, продолжив снижаться с пика трех с половиной недель в $1,17905, достигнутого в понедельник. Единая европейская валюта снизилась на 0,6 процента с начала недели.

«Доллар выиграл на этой неделе на проблемах, связанных с торговой войной и привело к росту спроса на безопасные убежища в валюте», - отметил в комментариии для рейтер президент FPG Securities в Токио Коджи Фукая.

«Кроме того, экономика США показала, что она преуспевает, а доходность казначейских облигаций выросла, и эти факторы все помогают доллару».

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск пятницы снижался на 7 копеек — до 62,18 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 72,42 рубля, следует из данных Московской биржи.

Позитивный внешний фон подогревает интерес иностранных инвесторов к долговым инструментам РФ, одним из самых привлекательных среди аналогов с учетом соотношения доходности и риска безотносительно глобальных факторов.

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