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Москва, 13.07.2018

Франция обвинила Трампа в попытках дестабилизировать Европу

«Expert Online» 2018

Жан-Ив Ле Дриан – глава внешнеполитического ведомства – заявил, что президент США Дональд Трамп пытается дестабилизировать Европу посредством торговли.

По его словам, глава Белого дома поставил под угрозу соглашение по климату, а также надавил на соглашение по Ирану,

При этом министр иностранных дел Франции подчеркнул, что в отношении Европы Трамп предпринимает «ужасные инициативы», в частности, в области торговли, которые направлены на дестабилизацию Старого света.

«Но Европа не даст себя дестабилизировать», – резюмировал Ле Дриан.

Ранее сообщалось, что бывший глава Госдепа Джон Керри считает, что поведение президента США Дональда Трампа на саммите НАТО вредит репутации страны.

По мнению бывшего дипломата, он никогда не видел, чтобы американский президент говорил что-то настолько «странное и контрпродуктивное».

В свою очередь бывший посол США в РФ Майкл Макфол убеждён, что Трамп за 1,5 года своего президентства принёс НАТО больше вреда, чем СССР и Россия за последние 70 лет.

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