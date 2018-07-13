Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 13.07.2018

«Газпром» построил уже 66% морского участка «Турецкого потока»

«Expert Online» 2018

Специалисты компании «Газпром» уже построили 1 2230 км труб, что составляет 66% морского участка газопровода «Турецкий поток» по двум ниткам.

Об этом говорится в сообщении по итогам встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и посла Сербии в РФ Славенко Терзича, передаёт РИА Новости.

При этом уточняется, что стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что «Газпром» возобновил укладку второй нитки морской части газопровода «Турецкий поток». В частности, судно Pioneering Spirit возобновило укладку второй нитки газопровода, двигаясь по направлению к поселку Кыйыкей в Турции.

Наша справка

«Турецкий поток» — реализуемый в настоящее время международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.

Трубопровод протяжённостью около 1100 километров (из них 937 километров — морской трубопровод) будет состоять из двух ниток (первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы) общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год.

Работы по укладке газопровода должны были начаться ещё в первой декаде июня 2015 года. Но были отложены по политическим причинам. В октябре 2016 года, после нормализации отношений, договор на прокладку двух ниток газопровода был всё-таки заключён.

21 февраля 2017 года официально началось строительство «Турецкого потока» (1 и 2 нитки). Фактически строительство было начато в мае 2017 года. Прокладка морского участка первой нитки завершена 30 апреля 2018. 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Украинская дамба рядом с Крымом готова на 80%
      Украинская дамба рядом с Крымом готова на 80%
    2. Минфин готовит масштабное изъятие валюты
      В России анонсирована масштабная программа по изъятию поступающей в страну иностранной валюты из оборота. Курс рубля будет продолжать оставаться всё в большей мере функцией фискальной политики властей и уровня денежной ликвидности в системе, нежели производной цен на нефть, как это было раньше
    3. Россия задержала семь торговых судов Украины в Азовском море
      Россия задержала семь торговых судов Украины в Азовском море