«Газпром» построил уже 66% морского участка «Турецкого потока»

Специалисты компании «Газпром» уже построили 1 2230 км труб, что составляет 66% морского участка газопровода «Турецкий поток» по двум ниткам.

Об этом говорится в сообщении по итогам встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и посла Сербии в РФ Славенко Терзича, передаёт РИА Новости.

При этом уточняется, что стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что «Газпром» возобновил укладку второй нитки морской части газопровода «Турецкий поток». В частности, судно Pioneering Spirit возобновило укладку второй нитки газопровода, двигаясь по направлению к поселку Кыйыкей в Турции.

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«Турецкий поток» — реализуемый в настоящее время международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.

Трубопровод протяжённостью около 1100 километров (из них 937 километров — морской трубопровод) будет состоять из двух ниток (первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы) общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год.

Работы по укладке газопровода должны были начаться ещё в первой декаде июня 2015 года. Но были отложены по политическим причинам. В октябре 2016 года, после нормализации отношений, договор на прокладку двух ниток газопровода был всё-таки заключён.

21 февраля 2017 года официально началось строительство «Турецкого потока» (1 и 2 нитки). Фактически строительство было начато в мае 2017 года. Прокладка морского участка первой нитки завершена 30 апреля 2018.