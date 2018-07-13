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Москва, 13.07.2018

Ирландия стала первой страной, отказавшейся от нефтедолларов

«Expert Online» 2018
  • Дублин
Zuma\TASS

Дублин

Нижняя палата парламента Ирландии одобрила в четверг Закон об изъятии капиталовложений из ископаемого топлива, который, возможно, вступит в силу уже в этом году. Верхняя палата намерена рассмотреть его после летних каникул. Впрочем, с Сенатом с учетом поддержки закона всеми партиями, включая оппозицию, и правительством проблем возникнуть не должно и он будет принят быстро. 

Закон обязует правительство продать все акции энергетических компаний, добывающих ископаемое топливо. Правда, с одной оговоркой – когда для этого возникнут подходящие условия и возможности с практической точки зрения. Считается, что процесс продажи может растянуться на пять лет. 

Закон о продаже акций всех компаний, добывающих уголь, нефть, газ и торф, принят для того, чтобы Дублин мог выполнить обязательства, взятые по Парижскому соглашению по климату. Автор Закона о нефтедолларах, независимый депутат Томас Прингл, предложил его еще в 2016 году. По его мнению, закон поможет улучшить ужасный имидж Ирландии в отношении борьбы с изменениями климата. Достаточно сказать, что в июне она заняла второе место с конца в рейтинге европейских стран по борьбе с изменениями климата. Дублин намерен уменьшить к 2020 году выбросы парниковых газов в атмосферу всего лишь на 1%.

«Долгое время у нас считалось, что поскольку мы – маленькая страна, то это не наша проблема,- заявил он изданию Independent,- но ирландский народ и многие члены парламента думают иначе».

После окончательного принятия закона Ирландский стратегический инвестиционный фонд, активы которого оцениваются в 8 млрд евро, должен будет продать акции примерно 150 компаний, добывающих ископаемое топливо, на общую сумму более 300 млн евро. Ирландия, хотя и стала первой страной, отказавшейся от нефтедолларов, но все же пусть и частично следует примеру Норвегии. Огромный, триллионный Норвежский суверенный фонд уже продал акции угольных компаний. Однако по акциям нефтяных и газовых компаний окончательного решения в Осло еще не принято.

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