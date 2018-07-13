Исландия «убивает голубого кита» впервые за 40 лет

Китобои Исландии были обвинены в забое, находящегося под угрозой исчезновения, синего кита.

Фото доказавающие правоту экологов, были представленные исландской анти-китобойной группой. На них видно, как готовят к разделке тушу синего кита, крупнейшего животного когда либо существовавшего на земле, берегу фьорда Hvalfjordur. Синий кит достигает в длину 33 метров и весит 150 тонн.

Владелец китобойной компании, Кристьян Лофтссон, опроверг обвинения и настаивает на том, что животное гибрид из двух видов китов, которые не защищены Исландским законодательством.

Как сообщает википедия, с начала XX века численность синего кита стала быстро снижаться в связи с бесконтрольным промыслом. Китобоев привлекал огромный размер туши этого животного — от одного кита можно было получить намного больше жира и мяса, чем от любого другого китообразного. К 1960-м годам синий кит был практически истреблён и оказался на грани полного исчезновения — в 1963 году оставалось не более 5000 особей[12].

В настоящее время, несмотря на принятые меры охраны, синий кит по-прежнему очень редок — общая численность не превышает 10 000 особей.



