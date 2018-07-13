Измайловский парк встречает фестиваль «ECO LIFE»!

28 июля в Измайловском парке культуры и отдыха состоится семейный экологический Фестиваль «ECO LIFE FEST».
Фестиваль «ECO LIFE FEST» - это уникальная возможность в доступной и увлекательной форме узнать все об искусстве взаимодействия человека с окружающим миром.
Все желающие смогут прослушать лекции от ведущих экспертов, принять участие в мастер-классах и розыгрышах призов, протестировать эко-продукты. Территория парка поделится на несколько открытых площадок и тематических зон.
На площадке «Лекторий» эксперты-экологи расскажут о том, как легко стать экологически ответственным гражданином, и какие есть для этого возможности. В числе тем и спикеров программы «Лектория»:
- «Полезные эко-привычки в быту» - Агния Прокопенко, ведущая детских экологических программ Центра экономии ресурсов
- «Программа «Разделяй с нами»: как сделать планету чище» - Мария Малороссиянова, координатор проекта «Экодвор» программы «Разделяй с нами»
- «Экологические виды спорта» - Евгения Румянцева, ультрамарафонка, одна из самых выносливых женщин в мире, создатель спортивного бренда RumyantsevaRun, гид проекта hola-tour.com
Участники площадки «Экология жизни» расскажут, как привести в порядок мысли, тело, здоровье и как навести порядок в доме с пользой для экологии. В программе Площадки:
- Серия мастер-классов от Студии йоги «ИНБИ»
- Мастер-класс от студии трайбла «ТРАЙБЛ-МАФИЯ»
- Акция по сбору вещей от проекта #Добрыевещи
- Семинар-дегустация веганского мороженого от #vegice
- Мастер-класс «Гимнастика для лица и осанки – залог красоты и здоровья» от Екатерины Кюршевой
На площадке «Детство и творчество» гостей Фестиваля ждут:
- Интерактивный урок «Про отходы» для детей 7-10 лет от эколого-просветительского проекта «Центр экономии ресурсов»
- Анимационная программа для детей от легендарных мишек HARIBO
- Мастер-класс по созданию панно в технике Кинусайга
- Роспись хной от салона «Pro-Mehendy»
- Мастер-класс «Букет спираль» от flowerbar24.ru
- Мастер-класс «Эбру на лотке с подсветкой» от Партнеров ebru-class.com и ebrumag.ru
Площадки «Экспо» и «Ярмарка» - место для презентации уникальных эко-продуктов и эко-технологий для дома и семьи от российских и зарубежных компаний. В числе участников площадки: THERMOS RUS, косметика MIRRA, Viessmann, Хаски Лэнд.
Площадка «Сцена» станет главным местом встречи и выступления творческих коллективов в рамках концертной программы Фестиваля.
В рамках площадки «Дискуссия» представители бизнеса расскажут, с чего начинается экология, а гости Фестиваля смогут принять участие в публичном обсуждении экологических инициатив.
Вход во все зоны Фестиваля свободный.
Программа Фестиваля дополняется и доступна по ссылке ecobest.pro/festi/
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