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Москва, 13.07.2018

Киев открывает на границе с Крымом «комнаты для жалоб» на Россию

«Expert Online» 2018
  • Картина Александра Янова "В приказе"

Картина Александра Янова "В приказе"

Украинские власти открывают «жалобные комнаты» на границе с российским Крымом, пишет в своем блоге глава Херсонской областной администрации Андрей Гордеев.

Уточняется, что специальные комнаты, где правоохранители Украины будут ждать жителей полуострова с жалобами на российские власти, будут оборудованы на пропускных пунктах «Чонгар» и «Каланчак».

«В этих офисах можно будет оперативно зафиксировать факты нарушения прав граждан и предоставить им профессиональные консультации», — заявил Гордеев.

Напомним, решение о возвращении Крыма в состав России было принято в 2014 году после референдума, на котором более 98% жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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