Курс доллара затоптал всех конкурентов

Курс доллар продолжает расти на фоне данных о рекордном профиците торгового баланса Китая с США, спровоцировав страхи об усилении спора Вашингтона и Пекина. Евро опустился до девятидневного минимума в пятницу, китайский юань также снизился.

Профицит торгового баланса Китая с США, оказавшийся в центре торгового спора, в июне достиг рекордного максимума в $28,97 миллиарда по сравнению с $24,58 миллиарда в мае, приводит собственные расчеты Рейтер, основанные на официальных данных, начиная с 2008 года.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе пригрозил ввести 10-процентные пошлины на дополнительный перечень товаров из Китая стоимостью $200 миллиардов.

Евро к 15.37 МСК торговался на уровне $1,1641 после снижения до $1,1613. Индекс доллара прибавил 0,2 процента до 95,035 после подъема до двухнедельного пика в 95,241.

Китайский юань растерял преимущество, подешевев на полпроцента на офшорных рынках и опустившись до отметки 6,7252 - вблизи минимума 11 месяцев.

Давление на евро также оказал вышедший в четверг протокол июньского заседания Европейского центробанка, который показал, что чиновники регулятора не спешат переходить к нормализации политики.

Фунт стерлингов снизился на 0,4 процента до $1,3156 после комментариев президента США Дональда Трампа о том, что предложения премьер-министра Британии Терезы Мэй в рамках стратегии Brexit, скорее всего, уничтожили перспективу заключения торгового соглашения между Лондоном и Вашингтоном.

Рубль подпитывается проснувшимся интересом иностранных инвестров к российским активам на фон ожиданий потепления в геополитической ситуации.

Российский фондовый рынок впервые почти за 3 месяца получил приток инвесторов из-за рубежа, сообщает в четверг Finanz.ru со ссылкой на обзор "БКС Глобал Маркетс".

Хотя фонды развивающихся рынков продолжали продавать акции и выводить деньги (25 млн долларов), фонды, ориентированные исключительно на РФ, вложили 94 млн долларов за неделю и 112 млн - за две.

Банк России установил на 14-16 июля официальный курс доллара на уровне 62,2934 руб., что на 8,72 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 21,58 копейки, до 72,4659 руб.