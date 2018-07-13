В Латвии рассказали, как борются с трансляциями ЧМ на русском языке

Общественная организация "За легальное содержание" совместно с полицией провела рейды по городам Латвии с целью выявления нелегальных трансляций матчей Чемпионата мира по футболу в России. Об этом рассказала исполнительный директор организации Даце Котзева, пишет Sputnik Латвия.

Отмечается, что в Латвии смотреть матчи чемпионата мира можно лишь на телеканале LTV7, который транслирует матчи только с комментариями на латышском языке. Смотреть футбол и слушать комментарии на других телеканалах и даже в интернете незаконно. Кроме того, за трансляции российских телеканалов в публичных местах налагается штраф.

Как рассказала Котзева, в ходе проверок в столице страны Риге нарушений обнаружено не было. Больше всего незаконных трансляций было выявлено в Юрмале.

"Из 11 проверенных мест в четырех констатировано нелегальное вещание через телеканал "Россия-1", который на территории Латвии не имеет разрешения на ретрансляцию. Использовалось нелегальное подключение российского спутника "НТВ плюс". Полиция составила акт о проверке и конфисковала нелегальное оборудование", — заявила Котзева.

По словам директора "За легальное содержание", чтобы организовать просмотр матчей ЧМ, предприниматель должен получить лицензию ФИФА, а при рекламе просмотра матчей в заведении необходимо обязательное упоминание LTV.