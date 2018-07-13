Мать Сенцова попросила Путина помиловать её сына, в Кремле пообещали рассмотреть это

Людмила Сенцова — мать украинца Олега Сенцова — написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать её сына.



Ходатайство о помиловании опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца», — говорится в ходатайстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что данное обращение будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль, передаёт агентство «Интерфакс».

«Подождём, когда оно поступит. Безусловно, оно будет рассмотрено и не останется без внимания», — подчеркнул он.

На вопрос о том, почему Путин ранее помиловал гражданку Украины Надежду Савченко, а также двух представителей крымско-татарского народа без их личного прошения, Песков ответил: «Этот вопрос лежит в юридической плоскости. Не могу вам на него ответить. Это не входит в мою компетенцию».

Ранее сообщалось, что адвокат Сенцова Дмитрий Динзе проинформировал СМИ, что режиссер не будет просить Путина о помиловании.

Напомним, в августе 2015 года Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строго режима по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим же приговором на 10 лет лишения свободы также осудили его сообщника Александра Кольченко. Ещё два фигуранта дела – Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев – получили по 7.лет заключения.

В середине мая этого года Сенцов объявил голодовку. Он требует от властей России освободить всех украинских политзаключенных. При этом своего освобождения Сенцов не требует.