Названы лучшие российские курорты

Туристический портал Russia Travel составил обзор лучших пляжей России, соответствующих мировым стандартам, сообщает РГ.

Лидером списка стал пляж Янтарный, расположенный, в Калининградской области. Данное место первым в России получило международную награду «Голубой флаг» за соответствие высшим стандартам качества и экологической чистоты. Эксперты отмечают, что здесь помимо чистой воды, песка и всей пляжной инфраструктуры, присутствует специальные сервисы для маломобильных граждан.

Второе место заняла Куршская коса, расположенная на границе Калининградской области и Литвы. Данное место отдыха включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также примечательным является, что здесь работает старейшая в Европе орнитологическая станция.

На третьем месте расположился мыс Тарханкут в западном Крыму. Инфраструктура здесь весьма условна, но благодаря чистейшей экологии место подойдет для любителей «дикого отдыха». Также мыс популярен среди дайверов, виндсерферов и кайтеров.

Также среди лучших мест отдыха названы две бухты на Дальнем Востоке - Тихая и Лазурная. Удивительная тихоокеанская природа здесь сочетается с развитой инфраструктурой.

Идеальным местом отдыха с детьми признаны пляжи поселка Джемете Анапой, где чистейшее море соседствует с многочисленными санаториями, минеральными водами, горячими источниками и лечебными грязями. А также пляжи из мелкого ракушечника в станице Должанской на Азовском море.

Наконец, для любителей русской культуры и истории подойдет Тихая бухта под Коктебелем. Этот курорт был излюбленным местом русской культурной богемы. В этой части Крыма расположено множество музеев, памятников культуры и истории, с которыми будет интересно ознакомиться в сочетании с отдыхом.