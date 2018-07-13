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Москва, 13.07.2018

Нефть не может найти точку опоры

«Expert Online» 2018

Стоимость нефти в пятницу утром, 13 июля, показывает разнонаправленную  динамику из-за опасений избыточного предложения сырья на рынке после увеличения добычи странами ОПЕК+, пишет Прайм.

По состоянию на 8.02 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла 0,24%, достигнув показателя $74,27 за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI наоборот выросла на 0,07% и стала стоить $70,38 за баррель.

Инвесторы опасаются избыточного предложения нефти после того, как в конце июня на встрече ОПЕК+ было решено  нарастить объемы добычи сырья. Отмечается, что добыча увеличится на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

Аналитики подтверждают, что неделя на рынке нефти выдалась неспокойной. В среду, 11 июля, рынок потрясло падением нефтяных цен после того, как Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) сообщила о готовящемся возобновлении добычи и экспорта сырья с терминалов на востоке страны.

Как сообщил риск-менеджер нефтяного рынка компании Mitsubishi Corp. Тони Нунана, сегодня наблюдается высокий спрос при снижении запасов, при этом растет добыча сланцевой нефти в США, что заставляет ОПЕК продумывать каждый свой шаг.

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