Особенности покупки и продажи бизнеса

Начать свое дело можно двумя способами – создать бизнеса с нуля или приобрести готовый. Каждый из них имеет свои «подводные камни», плюсы и минусы.

Но если в первом случае регистрация компании проводится в стандартном режиме, а ее дальнейшее развитие и процветание зависит только лишь от приложенных предпринимателем усилий, то при покупке готового бизнеса все не так просто.

Преимущества и недостатки приобретения готового бизнеса

Покупка готового бизнеса несет в себе массу преимуществ. Во-первых, вы получаете компанию уже зарегистрированную в госорганах и с оформленными в банке расчетными счетами. Во-вторых, за время своей работы такая организация успела заработать себе имя и сформировать определенный круг клиентов. Ну а в-третьих, вместе с компанией, вы получаете готовый штат квалифицированных сотрудников.

Но есть в приобретении бизнеса и некоторые минусы. И самый основной из них – это отсутствие полной, а главное достоверной информации о сделках, совершенных бывшим руководством компании, имеющихся долгах или нарушении законодательства. Кроме того нельзя исключать наличия проблем со стороны налоговых органов, которые могли возникнуть по вине прошлых владельцев. Поэтому чтобы избежать подобного рода неприятностей, рекомендуем перед заключением сделки собрать как можно больше информации о приглянувшейся вам компании.

Покупка, как и продажа бизнеса, одинаково непростые сделки для обеих сторон, так как несут в себе определенные сложности и риски. Поэтому все важные вопросы необходимо решать еще на этапе планирования покупки-продажи, это поможет избежать возможных неприятных последствий.

Особенности покупки бизнеса

Приобретая готовый бизнес, ни в коем случае не следует спешить с его оплатой. Правильнее всего будет разбить общую стоимость на несколько частей. Например, большую часть суммы внести по окончании процедуры регистрации, а остальное оплатить после получения документов на компанию.

Особое внимание при заключении сделки следует уделить составлению договора купли-продажи. Не будет лишним прописать в нем ответственность продавца за доначисление налогов или какой-либо пени, а также выявление дебиторской задолженности за период предшествующий заключению сделки.

Кроме того рекомендуем учесть такой момент, как исключение конкуренции с прежним владельцем бизнеса. Разумнее всего в данном случае будет в письменном виде разграничить регионы, сферы или период времени, в течение которого продавец должен повременить с созданием конкурирующей компании.

Ну и конечно, в договоре обязательно должен быть прописан порядок передачи от продавца покупателю всей документации, в том числе и бухгалтерских документов.