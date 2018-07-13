Переворот в шахматном королевстве: Илюмжинов отстранён от должности главы ФИДЕ

Кирсан Илюмжинов – многолетний глава международной шахматной федерации (ФИДЕ) – отстранён от занимаемой должности.

Решение принято комиссией по этике. Президенту ФИДЕ, который на протяжении 20 лет стоял во главе федерации вменяется нарушение кодекса этики и превышение полномочий, передаёт пресс-служба организации.

При этом отмечается, что Илюмжинов отстранен от должности на 18 месяцев, начиная с 13 июля 2018 года.

Заседание комиссии по этике состоялось в швейцарском Цюрихе ещё 23 и 24 июня. Рассматривалась жалоба на действующего президента организации со стороны вице-президента ФИДЕ и противника Илюмжинова Георгиоса Макропулоса, передаёт ТАСС.

По итогам двухдневного разбирательства комиссия постановила, что в период с марта 2017 года по апрель 2018-го российский президент ФИДЕ неоднократно нарушал кодекс этики федерации, ставя свои интересы выше интересов организации и превышая президентские полномочия.

Как подчеркивает пресс-служба федерации, Илюмжинов якобы пытался дискредитировать членов президентского совета ФИДЕ, «делая ложные и провокационные публичные заявления, а также отказываясь покинуть свой пост из-за закрытия банковских счетов ФИДЕ».

Таким образом, Илюмжинов, по мнению комиссии по этике, нанёс серьезный репутационный и финансовый ущерб федерации, а также принёс дурную репутацию ФИДЕ и игре в шахматы в целом.

В свою очередь сам Илюмжинов заявил, что обратится в Международный арбитражный спортивный суд и европейскую комиссию по правам человека.

«Я считаю, что это нарушение моих прав. Они ограничивают мои права», — заявил многолетний глава ФИДЕ, добавив, что не собирается покидать организацию.

Напомним, в конце июня 2108 года Илюмжинов заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. При этом он подчеркнул, что поддержит на выборах кандидатуру другого россиянина Аркадия Дворковича. Кандидатуру представителя РФ поддержали 13 национальных шахматных федераций.

Его соперниками на выборах должны стать вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос, которого поддерживают 64 федерации, а также британский гроссмейстер Найджел Шорт, заручившийся поддержкой 6 федераций.