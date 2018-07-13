Порошенко рассказал анекдот о перспективах Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко рассказал анекдот, комментируя перспективы страны на вступление в НАТО. Об этом сообщает "Европейская правда".

В июле прошлого года Порошенко пообещал начать консультации с НАТО о том, что должна выполнить Украина для получения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Впоследствии он официально обратился к Альянсу с письмом по этому поводу. Однако завершения саммита НАТО в Брюсселе украинский лидер отказался комментировать вопрос о необходимости в проведении таких консультаций. По его словам, Украина сейчас концентрируется на реформах, а не на получении статуса ПДЧ.

"Членство в НАТО является однозначной целью Украины. Но для этого нам нужно делать свою домашнюю работу, проводить реформы", - пояснил он. "Есть такой анекдот: господь, почему ты не даешь мне выиграть в лотерею? И Господь ответил: так купи лотерейный билет. Вот сейчас мы, Украина, должны купить такой билет: выполнить свою часть работы", - добавил Порошенко.

Президент Украины отметил, что на Брюссельском саммите 2018 года он ставил целью официальное признание стремлений Украины достичь членства в Альянсе, которое в конце концов вошло в решение саммита.

"Моя цель как президента и как главнокомандующего - это членство в НАТО. А цель именно на этом саммите - подтверждение перспективы членства. И это было достигнуто", - сказал Порошенко.